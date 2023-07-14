Форвард «Реала» Винисиус дал показания в суде по делу о расизме

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор дал показания в суде по видеоконференции в качестве потерпевшей стороны по делу о расизме, сообщает El Mundo.

В своём заявлении, которое длилось около 20 минут, игрок дал понять, что не прощает оскорбивших его болельщиков и ни в коем случае не отказывается требовать компенсацию за случившееся. Также он осудил поведение болельщиков «Мальорки».

Также он отметил, что его обижают не оскорбления, которые регулярно поступают в адрес футболистов а те слова, которые имеют расистский подтекст.

26 мая суд Валенсии начал расследование расистских оскорблений, которые, по словам Винисиуса, он получил во время матча с «Мальоркой». После этого матча был установлен и позже арестован болельщик за расистское оскорбление бразильца.

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