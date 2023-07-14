«Интер» готовит предложения по Зоммеру и Трубину

«Интер» готовит свои официальные предложения по трансферам двух вратарей — 34-летнего швейцарца Яна Зоммера из «Баварии» и 21-летнего украинца Анатолия Трубина из «Шахтёра», сообщил в «твиттере» журналист Фабрицио Романо. Они будут сделаны после продажи Андре Онана в «Манчестер Юнайтед», сделка по которому должна быть закрыта в ближайшие часы.

«Интер» попытается заключить контракты с обоими голкиперами. Зоммер перешёл в «Баварию» в январе 2023 года из «Боруссии» (Мёнхенгладбах). За оставшуюся часть сезона-2022/2023 вратарь провёл за мюнхенцев 25 матчей, пропустив 31 мяч. Трубин в прошлом сезоне сыграл за «Шахтёр» в 38 встречах в чемпионате Украины и еврокубках. Оба вратаря стали чемпионами своих стран.