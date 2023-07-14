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Чигринский: Месси был серьёзным и довольно закрытым человеком

Чигринский: Месси был серьёзным и довольно закрытым человеком
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Украинский защитник Дмитрий Чигринский сравнил нападающих Лионеля Месси и Златана Ибрагимовича, с которыми выступал в «Барселоне».

«Месси был серьёзным и довольно закрытым человеком, неким интровертом. А Ибрагимович — наоборот, всегда весёлый, на юморе. Ментально он был одним из сильнейших футболистов, которых я видел. Златан постоянно хотел выигрывать и верил, что он лучший футболист мира. Мы с ним очень хорошо общались, несколько раз он подвозил меня на тренировку. Месси был молчаливым, но на тренировках вёл себя как зверь – в его глазах читалась жажда побед», — приводит слова Чигринского Український футбол.

Напомним, Чигринский выступал за «Шахтёр» с 2009 по 2010 год.

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