Чигринский: Месси был серьёзным и довольно закрытым человеком

Украинский защитник Дмитрий Чигринский сравнил нападающих Лионеля Месси и Златана Ибрагимовича, с которыми выступал в «Барселоне».

«Месси был серьёзным и довольно закрытым человеком, неким интровертом. А Ибрагимович — наоборот, всегда весёлый, на юморе. Ментально он был одним из сильнейших футболистов, которых я видел. Златан постоянно хотел выигрывать и верил, что он лучший футболист мира. Мы с ним очень хорошо общались, несколько раз он подвозил меня на тренировку. Месси был молчаливым, но на тренировках вёл себя как зверь – в его глазах читалась жажда побед», — приводит слова Чигринского Український футбол.

Напомним, Чигринский выступал за «Шахтёр» с 2009 по 2010 год.

Лионель Месси снялся в сериале