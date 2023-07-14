Чигринский: Месси был серьёзным и довольно закрытым человеком
Поделиться
Украинский защитник Дмитрий Чигринский сравнил нападающих Лионеля Месси и Златана Ибрагимовича, с которыми выступал в «Барселоне».
«Месси был серьёзным и довольно закрытым человеком, неким интровертом. А Ибрагимович — наоборот, всегда весёлый, на юморе. Ментально он был одним из сильнейших футболистов, которых я видел. Златан постоянно хотел выигрывать и верил, что он лучший футболист мира. Мы с ним очень хорошо общались, несколько раз он подвозил меня на тренировку. Месси был молчаливым, но на тренировках вёл себя как зверь – в его глазах читалась жажда побед», — приводит слова Чигринского Український футбол.
Напомним, Чигринский выступал за «Шахтёр» с 2009 по 2010 год.
Лионель Месси снялся в сериале
Комментарии
- 14 июля 2023
-
04:55
-
04:39
-
04:35
-
04:00
-
03:31
-
02:51
-
02:35
-
02:23
-
02:17
-
01:37
-
01:25
-
00:54
-
00:44
-
00:38
-
00:34
-
00:27
-
00:23
-
00:11
-
00:08
-
00:02
- 13 июля 2023
-
23:56
-
23:43
-
23:39
-
23:28
-
23:17
-
23:11
-
23:02
-
22:59
-
22:42
-
22:42
-
22:25
-
22:20
-
22:19
-
22:11
-
22:00
Партнерский контент