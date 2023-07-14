«Тоттенхэм» готов предложить Кейну должность в клубе после завершения карьеры

«Тоттенхэм» пытается удержать нападающего Гарри Кейна в клубе, сообщает The Telegraph.

По данным источника, лондонский клуб готов предложить футболисту должность в клубе после завершения карьеры, если он подпишет новый контракт с командой. Также клуб готов увеличить зарплату футболисту.

Однако отмечается, что на данный момент эти варианты серьёзно не обсуждались, поскольку Кейн считает, что он может играть ещё лет 10 на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что интерес к Кейну проявляют «Бавария», «ПСЖ» и ряд других клубов.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 32 гола и пять результативных передач.

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