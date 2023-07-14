Стали известны игроки «Ювентуса», на которых клуб больше не рассчитывает

Туринский «Ювентус» больше не рассчитывает на Леандро Бонуччи, Уэстона Маккенни, Дениса Закарию и Артура, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, эти игроки больше не входят в проект «Ювентуса». Футболистов планируют продать.

Также Романо опроверг информацию об интересе «Марселя» к Бонуччи.

Отмечается, что дальнейшая карьера Бонуччи будет полностью зависеть от его агента, который в ближайшее время займётся поиском нового клуба для своего клиента.

Бонуччи выступает за «Ювентус» на протяжении 12 лет (с 2010 года; при этом в сезоне-2017/2018 он играл за «Милан»). На счету итальянца 26 матчей во всех турнирах в прошлом сезоне, в которых он отметился двумя голами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.