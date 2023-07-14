«Челси» сделает предложение по Неймару, если футболист заявит о желании уйти из «ПСЖ»

Лондонский «Челси» рассматривает нападающего «ПСЖ» Неймара в качестве потенциальной трансферной цели на летнее окно. Синие готовы подписать 31-летнего футболиста, если он заявит о желании уйти из парижского клуба. В самом «ПСЖ» ещё не определились с судьбой бразильца. Об этом сообщает Le Parisien.

Ранее появилась информация, что Неймар точно останется в «ПСЖ», если клуб продаст Килиана Мбаппе в «Реал». Если же француз проведёт следующий сезон в Париже, то Неймар будет продан. Также в «ПСЖ» сомневаются, что бразилец сможет в скором времени вернутся к тренировкам. Сейчас он завершает реабилитацию после травмы.

В минувшем сезоне Неймар в 29 матчах забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт между сторонами истекает летом 2025 года.

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