Экс-игрок «Челси» и «Анжи» Виллиан нашёл себе новый клуб в АПЛ — BBC

Бразильский нападающий Виллиан, находящийся в статусе свободного агента, близок к подписанию контракта с «Ноттингем Форест». Об этом сообщает BBC.

34-летний Виллиан последний сезон выступал за «Фулхэм», в составе которого в 30 матчах забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Клуб ранее предложил бразильцу новый контракт на улучшенных условиях, но, вероятно, Виллиан отказался от такого варианта развития событий.

Ранее Виллиан также выступал за «Коринтианс», «Шахтёр», «Анжи», «Челси» и лондонский «Арсенал». На счету нападающего также 70 матчей в составе сборной Бразилии, девять голов и 15 результативных передач.

«Ноттингем Форест» в прошлом сезоне занял 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.