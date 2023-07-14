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«Самое прекрасное, что испытал за последние 30 лет». Клопп — о рождении внука

«Самое прекрасное, что испытал за последние 30 лет». Клопп — о рождении внука
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от рождения внука.

«Как жизнь дедушки? Ещё до этого я выглядел как он, а теперь действительно стал дедушкой! Для нас с женой это было настоящим благословением, ведь мы провели вместе четыре недели и могли наблюдать за взрослением нашего внука. Всё отлично: мама и папа здоровы, внук — тоже! Всё просто замечательно! Пожалуй, это самое прекрасное, что я испытал за последние 30 лет, — приветствовать в этом мире такого маленького и замечательного человека», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

56-летний Клопп работает в «Ливерпуле» с 2015 года. Вместе с ним клуб выиграл семь трофеев, включая чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

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