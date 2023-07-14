Аршавин заявил, что игроки «Зенита» Козлов и Барановский получили разрешение на аренду

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, что полузащитник Данила Козлов и нападающий Алексей Барановский получили разрешение на уход в аренду.

«Даня хорошо себя проявил в основе зимой на сборах и поэтому там остался, за молодёжную команду лишь приходил играть. Честно, за эти полгода он стал выглядеть похуже, но, думаю, это связано с тем объёмом тренировочного процесса, который на него взвалили. Видимо, организм пока не готов это переваривать. Такое часто случается. Он остаётся талантливым футболистом, у него много хороших качеств, которые позволят ему играть в футбол. Аренда? Да, это возможно. Позиция клуба такая, что Козлова и Барановского готовы отпустить, — я им об этом сказал. Единственное, после последней игры сообщил Барановскому, чтобы не уходил, полгодика ещё за молодёжку поиграл. Но это в виде просьбы. Разрешение на аренду у них есть, слов обратно никто брать не будет.

Что касается Барановского, то прошлый сезон Лёха проводил на одном дыхании. Играл везде за всех и хорошо — были матчи за команды ЮФЛ, молодёжный «Зенит», основа. Играл, забивал. Его прогресс закономерен. Это футболист высокого уровня, у него хорошие футбольные задатки и есть футбольный талант.

В детстве, когда я его ещё не застал, он играл центрального нападающего и много забивал. Когда я его увидел, то он уже действовал чаще с краю, в последних матчах – на позиции инсайда. Одинаково успешно. Он бежит, техничный, хороший удар, есть понимание игры. Он – игровой, поэтому сейчас даже трудно сказать, где он пригодится для взрослого футбола», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.