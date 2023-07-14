«Интер» хочет продать Госенса и подписать Аугусто

«Интер» намерен продать Робина Госенса для покупки Карлоса Аугусто, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации Скиры, «Интер» уже начал переговоры с «Вольфсбургом» по Госенсу. На замену немцу клуб подпишет Аугусто из «Монцы». Условия контракта с бразильцем клуб уже согласовал. Игрок подпишет соглашение до 2028 года, а зарабатывать будет € 2,2 млн в год. «Интер» уверен, что договорится о деталях перехода с «Монцей» после того, как продадут Госенса.

Аугусто в прошлом сезоне принял участие в 35 матчах чемпионата Италии. За этот срок бразилец забил шесть голов и стал автором пяти голевых передач. Также на его счету четыре жёлтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн.