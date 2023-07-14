Софьян Амрабат назвал три команды, в которых готов продолжить карьеру — La Gazzetta
Поделиться
Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат подал в клуб запрос о трансфере. «Фиалки» просят за футболиста € 30–35 млн, а сам марокканец хочет играть в «Барселоне», «Манчестер Юнайтед» или мюнхенской «Баварии». Вряд ли Амрабат захочет продолжить карьеру в других командах. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн. В минувшем сезоне Амрабат мог выиграть два трофея, но «Фиорентина» в решающих матчах проиграла Кубок Италии и Лигу конференций.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июля 2023
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
09:16
-
09:08
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:06
-
07:25
-
07:18
-
06:57
-
06:52
-
06:47
-
06:37
-
06:26
-
06:15
-
06:05
-
05:42
-
05:36
-
05:29
-
05:21
-
05:19
-
05:07
-
04:59
-
04:55
-
04:39
-
04:35
-
04:00
-
03:31
-
02:51
-
02:35
-
02:23
Партнерский контент