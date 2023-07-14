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Софьян Амрабат назвал три команды, в которых готов продолжить карьеру — La Gazzetta

Софьян Амрабат назвал три команды, в которых готов продолжить карьеру — La Gazzetta
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Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат подал в клуб запрос о трансфере. «Фиалки» просят за футболиста € 30–35 млн, а сам марокканец хочет играть в «Барселоне», «Манчестер Юнайтед» или мюнхенской «Баварии». Вряд ли Амрабат захочет продолжить карьеру в других командах. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн. В минувшем сезоне Амрабат мог выиграть два трофея, но «Фиорентина» в решающих матчах проиграла Кубок Италии и Лигу конференций.

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