«Галатасарай» намерен подписать Фреда из «Манчестер Юнайтед»

Турецкий «Галатасарай» хочет купить бразильского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации Романо, турецкий клуб уже сделал предложение «Юнайтед». Но те его отклонили, так как сумма за сделку оказалась слишком низкой.

Фред точно покинет «Ман Юнайтед». Игроком интересуются «Фулхэм» и клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Бразилец выступает за манкунианцев с лета 2018 года. За пять лет, проведённых в «МЮ», Фред принял участие в 213 матчах, забил 13 голов и отдал 19 результативных передач. Вместе с командой полузащитник выиграл Кубок английской лиги сезона-2022/2023, а также выходил в финал Лиги Европы — 2020/2021.