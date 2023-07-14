«Аль-Шабаб» сделал предложение «Роме» по Спинаццоле

«Аль-Шабаб» намерен подписать защитника «Ромы» Леонардо Спинаццолу, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации Скиры, клуб из чемпионата Саудовской Аравии уже начал переговоры о переходе левого защитника «Ромы». Самому игроку клуб готов предложить контракт до 2026 года.

Согласно последним сообщениям из Италии, «Аль-Ахли» нацелился на приобретение Спинаццолы, а «Рома» будет готова рассмотреть выгодное предложение. К тому же у римлян уже есть готовая замена в лице Николы Залевского.

30-летний Спинаццола стал одним из героев Евро-2020, но затем у него произошёл разрыв ахиллова сухожилия. Восстановившись, футболист провёл 40 матчей за «Рому» в этом сезоне, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.