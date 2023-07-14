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Переход Тикнизяна в европейский клуб этим летом маловероятен — Хачатрян

Переход Тикнизяна в европейский клуб этим летом маловероятен — Хачатрян
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Переход защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в один из европейских клубов в текущее летнее трансферное окно маловероятен. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».

Также инсайдер отметил, что ситуация может измениться в любой момент.

Напомним, в июне появилась информация, что Тикнизян попал в шорт-лист испанского «Реала Сосьедад», однако сам армянский футболист утверждал, что по этому направлению пока нет никакой конкретики.

24-летний Тикнизян играет за «Локомотив» с 2021 года. В состав железнодорожников он перешёл из ЦСКА за € 5 млн. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 2,5 млн.

В 37 матчах прошлого сезона Тикнизян забил пять голов и сделал пять результативных передач.

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