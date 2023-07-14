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Энрике заинтересован в приглашении в «ПСЖ» нападающего «Лиона» Баркола

Энрике заинтересован в приглашении в «ПСЖ» нападающего «Лиона» Баркола
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике заинтересован в подписании нападающего «Лиона» Брэдли Баркола. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, Баркола является приоритетом Энрике на подписание в это трансферное окно. Спортивное руководство «ПСЖ» уже контактировало с форвардом, который соответствует профилю поиска потенциального новичка. Сам Энрике уже лично пообщался с Баркола, чтобы уговорить того перейти в «ПСЖ». «Лион» пока не назвал требуемую цену за нападающего.

20-летний Баркола играет на позиции правого нападающего. Его контракт с «Лионом» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 18 млн.

В прошлом сезоне Баркола забил семь голов и сделал 10 голевых передач в 35 матчах.

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