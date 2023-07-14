«Спартак» отказался от подписания бывшего защитника «Лестера» Амарти

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Московский «Спартак» отказался от варианта подписания контракта с бывшим защитником английского «Лестера» Дэниелем Амарти. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».

По информации источника, услуги Амарти были предложены «Спартаку», однако московский клуб не проявил заинтересованности в возможном трансфере футболиста сборной Ганы.

Ранее СМИ сообщали, что 28-летний Амарти готов перейти в «Спартак» на правах свободного агента, получив контракт с зарплатой € 2,5–3 млн в год.

В прошлом сезоне Амарти в составе «Лестера» вылетел из АПЛ и покинул клуб. Защитник сыграл 24 матча во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.

Отметим, что ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль анонсировал подписание новых защитников.