Руслан Хабибов: цель «Уфы» — по итогам сезона перейти в Первую лигу
Поделиться
Министр спорта Республики Башкортостан, председатель правления ФК «Уфа» Руслан Хабибов рассказал о целях команды на предстоящий сезон.
«Цель на сезон нам поставил глава республики Радий Хабиров, мы должны по итогам сезона перейти в Первую лигу. Притом не вернуться, а именно перейти. Моя личная заинтересованность в этом есть, глава республики меня назначил руководителем, председателем правления клуба. Для нас очень важно выстраивать как профессиональные, так и человеческие отношения. Мы – одна команда, одна семья, одна республика. Футбол для нас очень важный вид спорта, первый вид спорта, который мы должны поддерживать и создавать все условия», — приводит слова Руслана Хабибова пресс-служба «Уфы».
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июля 2023
-
11:02
-
10:57
-
10:54
-
10:47
-
10:46
-
10:32
-
10:28
-
10:18
-
10:05
-
09:58
-
09:52
-
09:46
-
09:41
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
09:16
-
09:08
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:06
-
07:25
-
07:18
-
06:57
-
06:52
-
06:47
-
06:37
-
06:26
-
06:15
-
06:05
-
05:42
Партнерский контент