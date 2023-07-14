Руслан Хабибов: цель «Уфы» — по итогам сезона перейти в Первую лигу

Министр спорта Республики Башкортостан, председатель правления ФК «Уфа» Руслан Хабибов рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

«Цель на сезон нам поставил глава республики Радий Хабиров, мы должны по итогам сезона перейти в Первую лигу. Притом не вернуться, а именно перейти. Моя личная заинтересованность в этом есть, глава республики меня назначил руководителем, председателем правления клуба. Для нас очень важно выстраивать как профессиональные, так и человеческие отношения. Мы – одна команда, одна семья, одна республика. Футбол для нас очень важный вид спорта, первый вид спорта, который мы должны поддерживать и создавать все условия», — приводит слова Руслана Хабибова пресс-служба «Уфы».