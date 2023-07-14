Руслан Хабибов: важно, чтобы на домашние матчи «Уфы» приходило много болельщиков

Министр спорта Республики Башкортостан, председатель правления ФК «Уфа» Руслан Хабибов выступил на встрече с командой перед тренировкой.

«Для меня каждая ваша игра как финальная, на результат, на победу. В команде у нас остался хороший костях, пришли к нам новые футболисты. Хочу, во-первых, поблагодарить всех, кто остался и кто показывает свой уровень высокой игры. И от души приветствую всех, кто присоединился к нашей команде. Мы со своей стороны все обязательства, которые на себя взяли, будем выполнять и сделаем всё, чтобы вам было комфортно. Самое главное, чтобы вы понимали, мы болеем, стоим горой за каждого из вас, за каждого игрока, за каждого тренера, за каждого работника футбольного клуба «Уфа».

Команда – это не только те, кто играет на поле, это огромная семья.

Что касается домашних игр, важно, чтобы на домашние матчи к нам приходило как можно больше болельщиков. На первый домашний матч мы решили сделать вход свободным, чтобы все желающие смогли прийти. Верю, что это будет исторический для нас сезон. Уверен, что всё у нас получится», — приводит слова Руслана Хабибова пресс-служба «Уфы».