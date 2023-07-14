«Краснодар» объявил об уходе Кристиана Рамиреса
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«Краснодар» на своих официальных ресурсах объявил об уходе защитника Кристиана Рамиреса. Эквадорский футболист продолжит карьеру в венгерском «Ференцвароше».
«Спасибо за игру и самоотдачу, Крис! Желаем Кристиану успехов в дальнейшей карьере!» — гласит официальное заявление клуба.
«Краснодар» сообщил о согласовании всех деталей трансфера Рамиреса в «Ференцварош». Примечательно, что именно из этого венгерского клуба защитник и переходил в российскую команду.
28-летний Рамирес играл за «Краснодар» с 2017 года. Всего за краснодарскую команду эквадорский защитник сыграл 187 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами и 14 результативными передачами. В составе «Краснодара» Рамирес не смог завоевать ни одного трофея.
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