«Краснодар» объявил об уходе Кристиана Рамиреса

«Краснодар» на своих официальных ресурсах объявил об уходе защитника Кристиана Рамиреса. Эквадорский футболист продолжит карьеру в венгерском «Ференцвароше».

«Спасибо за игру и самоотдачу, Крис! Желаем Кристиану успехов в дальнейшей карьере!» — гласит официальное заявление клуба.

«Краснодар» сообщил о согласовании всех деталей трансфера Рамиреса в «Ференцварош». Примечательно, что именно из этого венгерского клуба защитник и переходил в российскую команду.

28-летний Рамирес играл за «Краснодар» с 2017 года. Всего за краснодарскую команду эквадорский защитник сыграл 187 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами и 14 результативными передачами. В составе «Краснодара» Рамирес не смог завоевать ни одного трофея.