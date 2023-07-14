«Каждый футболист мечтает об этом». Холанд — о попадании на обложку новой части игры

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на своё попадание на обложку видеоигры FC24, признавшись, что каждый футболист мечтает об этом.

«Каждый футболист мечтает об этом. Я очень горд тем, что стал лицом первого сезона новой эры симуляторов EA Sports», — написал Холанд в своём «твиттере».

Фото: «Твиттер» Эрлинга Холанда

FC24 — первая часть футбольного симулятора EA Sports, выходящая под подобным названием. Ранее данная серия видеоигр называлась FIFA. Ранее на обложке симуляторов были известные нападающие Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Лионель Месси («Интер Майами»). Последним игроком до Холанда, попавшим на обложку игры, был форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Холанд провёл один сезон в АПЛ, став чемпионом Англии.