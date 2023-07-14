Источник: зарплата Тео Бонгонда в «Спартаке» — € 1,8 млн в год

Стала известна финансовая составляющая контракта вингера московского «Спартака» Тео Бонгонда. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, зарплата конголезца в «Спартаке» составит € 1,8 млн в год, что меньше оклада, который был у Бонгонда в испанском «Кадисе», откуда тот и перешёл в московский клуб. В Испании футболист зарабатывал € 2 млн в год.

В случае же успешной игры за красно-белых зарплата Бонгонда может вырасти до € 1,9 млн и € 2 млн на второй и третий год контракта соответственно.

27-летний Бонгонда перешёл в «Спартак» в июле этого года. Соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до июня 2025 года. По информации СМИ, «Спартак» заплатил за Бонгонда около € 7 млн.