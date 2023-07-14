«Разрушаем стереотипы!» Футболистки сборной России предстали в женственных образах

Женская Суперлига совместно со своим спонсором компанией Winline опубликовали фотографии футболисток клубов чемпионата России в женственных образах.
Фото: Телеграм-канал Winline
Фото: Телеграм-канал Winline
«Раздаём стиль и рушим стереотипы о том, что профессиональные футболистки не могут выглядеть шикарно!» — гласит официальное заявление спонсора Суперлиги, представленное в его официальном телеграм-канале.
Фото: Телеграм-канал Winline
Фото: Телеграм-канал Winline
В фотосессии в рамках компании «Смотри Суперлигу. Наслаждайся игрой» поучаствовали Даниэла Басаева из «Краснодара», Юлия Мясникова и Надежда Смирнова из ЦСКА, Ирина Подшибякина и Анна Беломытцева из «Локомотива», а также Алана Чочиева из «Динамо».
В нынешнем розыгрыше Суперлиги в турнирной таблице лидирует санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков в 14 матчах.
- 14 июля 2023
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