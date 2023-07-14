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Червиченко: в матче за Суперкубок не отдавал бы предпочтение «Зениту». ЦСКА может удивить

Червиченко: в матче за Суперкубок не отдавал бы предпочтение «Зениту». ЦСКА может удивить
Андрей Червиченко (справа)
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА.

«Никаких ожиданий от матча нет. Хочется просто посмотреть хороший футбол. Мне кажется, битва будет приличная. «Зенит» — фаворит с запасом? С армейцами с запасом может не очень получиться. Хорошая и боевая команда, вылезли на второе место. Всё может быть. Армейцы — та команда, которая может удивить в любой момент. Я бы здесь не отдавал стопроцентное предпочтение «Зениту», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игра за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» состоится в Казани 15 июля. Встречу примет стадион «Ак Барс Арена». Матч начнётся в 16:00 мск.

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