Защитник ЦСКА Мойзес: Роша и Соболев всё урегулировали и нормально общаются

Защитник московского ЦСКА Мойзес рассказал, что его коллега по амплуа и одноклубник Виллиан Роша помирился с нападающим «Спартака» Александром Соболевым, несмотря на произошедшее между ними во время матча 28-го тура РПЛ прошлого сезона (1:2).

«Александр — отличный игрок, это главное. Правда хороший форвард. Если вы про их стычку с Рошей, то этот вопрос закрыт. Они пожали руки, у них вопрос исчерпан. Виллиан и Александр всё урегулировали и нормально общаются», — приводит слова Мойзеса Sport24.

Напомним, во время игры Соболев показал оскорбительный жест перед лицом Роши, тот повторил его, за что оба были наказаны прямыми красными карточками. Позднее дисквалификация бразильца из ЦСКА была отменена.