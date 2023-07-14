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Видео: ЦСКА встретили в Казани с чак-чаком. Федотов попробовал блюдо

Видео: ЦСКА встретили в Казани с чак-чаком. Федотов попробовал блюдо
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Московский ЦСКА прибыл в Казань, где завтра, 15 июля, пройдёт матч за Суперкубок России, в котором армейцы встретятся с санкт-петербургским «Зенитом».

В видео, опубликованном официальным телеграм-аккаунтом Суперкубка России девушки в национальных татарских костюмах встречают ЦСКА около отеля, где армейцы будут жить перед матчем. Гостей столицы Татарстана угостили традиционным блюдом — чак-чаком. Главный тренер Владимир Федотов оценил сладость, приняв угощение. Футболисты ЦСКА от пробы воздержались.

Матч ЦСКА и «Зенита» начнётся в 17:00 по московскому времени. Победитель игры станет абсолютным рекордсменом по победам в Суперкубке России. Сейчас у обеих команд по семь побед в матчах за данный трофей.

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