Олег Корнаухов — о Суперкубке: хочется, чтобы ЦСКА начал новый сезон с трофея

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором красно-синие сыграют с «Зенитом».
«Встречаются две лучшие команды прошлого сезона. Хочется, чтобы новый сезон ЦСКА начал с трофея. Понятно, что до старта сезона ещё две недели, но трофей есть трофей. Это матч не будет выставочным. Это будет серьёзная игра за кубок. ЦСКА и «Зенит» – это бренды, поэтому в любом случае будет интересно. Тяжело говорить о том, в каком состоянии команды сейчас. Каждый футболист ещё набирает форму», – сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
Матч ЦСКА и «Зенита» начнётся в 17:00 по московскому времени. Победитель игры станет абсолютным рекордсменом по победам в Суперкубке России. Сейчас у обеих команд по семь побед в матчах за данный трофей.
- 14 июля 2023
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