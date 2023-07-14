Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Корнаухов — о Суперкубке: хочется, чтобы ЦСКА начал новый сезон с трофея

Олег Корнаухов — о Суперкубке: хочется, чтобы ЦСКА начал новый сезон с трофея
Олег Корнаухов
Аудио-версия:
Комментарии

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором красно-синие сыграют с «Зенитом».

«Встречаются две лучшие команды прошлого сезона. Хочется, чтобы новый сезон ЦСКА начал с трофея. Понятно, что до старта сезона ещё две недели, но трофей есть трофей. Это матч не будет выставочным. Это будет серьёзная игра за кубок. ЦСКА и «Зенит» – это бренды, поэтому в любом случае будет интересно. Тяжело говорить о том, в каком состоянии команды сейчас. Каждый футболист ещё набирает форму», – сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Матч ЦСКА и «Зенита» начнётся в 17:00 по московскому времени. Победитель игры станет абсолютным рекордсменом по победам в Суперкубке России. Сейчас у обеих команд по семь побед в матчах за данный трофей.

Материалы по теме
Семак: ожидаю в Казани хорошего приёма — у меня хорошие отношения с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023