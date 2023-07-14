Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович больше не считается легионером в России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал итоги заседания комитета по статусу игроков, где были рассмотрены заявления нескольких клубов об изменении легионерского статуса иностранных футболистов.

Одним из решений РФС стало признание отсутствие статуса «легионер» у сербского защитника «Сочи» Ивана Миладиновича.

28-летний Миладинович играет в России с 2018 года. Тогда защитник перешёл в «Сочи», за который и выступал всё это время, не считая аренду в «Пари Нижний Новгород» в сезоне-2021/2022. Контракт серба с сочинцами рассчитан до июня 2024 года.

Также легионерами в России перестали считаться Егор Борисов («Крылья Советов»), Андрей Трофимов («Звезда») и Кирилл Сечкин («Звезда»).