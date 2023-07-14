Дмитрий Радченко ожидает победы «Зенита» над ЦСКА в матче за Суперкубок России
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА.
«К матчу за Суперкубок нельзя относиться несерьёзно. Это официальный титул, который остаётся в клубе навсегда, пополняет коллекцию. Это своего рода финал, в котором встречаются команды, которые уже выиграли по трофею. Игра, несомненно, получится интересной. Мой прогноз – победа «Зенита» со счётом 2:0», – сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
Матч ЦСКА и «Зенита» начнётся в 17:00 по московскому времени. Победитель игры станет абсолютным рекордсменом по победам в Суперкубке России. Сейчас у обеих команд по семь побед в матчах за данный трофей.
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