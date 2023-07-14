«Ростов» объявил о заключении контракта с новым генеральным спонсором

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о начале сотрудничества с российской компанией «Самолёт». Корпорация станет генеральным спонсором ростовчан.

«Самолёт» специализируется на строительстве различных районов городов, включающих всю необходимую инфраструктуру.

«Рады сотрудничеству!» — заявили в «Ростове».

В прошлом сезоне «Ростов» под руководством Валерия Карпина занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Новый розыгрыш чемпионата России начнётся для ростовчан матчем с воронежским «Факелом» 23 июля в Ростове-на-Дону.

В новом розыгрыше Кубка России «Ростов» сыграет в группе с московским «Локомотивом», екатеринбургским «Уралом» и казанским «Рубином». Первая игра пройдёт 25 июля.