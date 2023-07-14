«Просьба не будоражить общественность». Гендиректор «Зенита» — о ситуации Марио Фернандеса

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что новости о возможном переходе бразильского защитника Марио Фернандеса могут появиться после Суперкубка России.
«Прошёл ли Марио медосмотр? Новости могут быть после Суперкубка. Просьба не будоражить общественность», — приводит слова Медведева Sport24.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что переговоры о контракте Фернандеса с «Зенитом» продолжаются, а бразильский защитник прошёл медосмотр для перехода в клуб. Стороны обсуждают финансовые условия.
По информации СМИ, у Фернандеса был обнаружен лишний вес, с которым бразилец начал усердно бороться перед презентацией в «Зените», так как санкт-петербургский клуб не хочет демонстрировать общественности игрока в его нынешней форме.
- 14 июля 2023
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