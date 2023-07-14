Россия — Иран: Алсу Абдуллина открыла счёт в товарищеском матче женских сборных
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В эти минуты в товарищеском матче встречаются женские сборные России и Ирана. Команды играют на Центральном стадионе в Казани. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени.
Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
14 июля 2023, пятница. 15:30 МСК
Россия (ж)
2-й тайм
3 : 0
Иран (ж)
1:0 Абдуллина – 28' 2:0 Беломытцева – 37' 3:0 Бизенкова – 42'
Первый мяч на 28-й минуте матча забили россиянки. Автором гола стала Алсу Абдуллина.
В рамках сбора команда проведёт два товарищеских матча с Ираном. Первый пройдёт на Центральном стадионе в Казани 14 июля, а второй – в Новогорске 18 июля.
Стадион «Центральный» открыл свои двери для зрителей в 13:30 мск. Для посещения этого матча карта болельщика не требовалась.
Напомним, эта очная встреча является первой в истории этих женских сборных. Россиянки впервые за два года играют дома. Также женская сборная России впервые играет в Казани.
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