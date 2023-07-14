Фернандес без проблем прошёл медосмотр. История о лишнем весе — ложь — Алейшо

Бразильский защитник Марио Фернандес не испытал проблем при прохождении медосмотра для оформления трансфера в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

По информации источника, для официального оформления трансфера Фернандеса в «Зенит» не хватает лишь одного документа для подписи.

Также отмечается, что история о лишнем весе Фернандеса — ложь.

Ранее в СМИ появилась информация, что переход Фернандеса в «Зенит» откладывается из-за плохой физической формы бразильского защитника. У футболиста есть несколько дней, чтобы набрать необходимые кондиции, чтобы официально объявить о переходе в санкт-петербургский клуб.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев призвал не будоражить общественность информацией о Фернандесе.