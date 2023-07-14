Фернандес без проблем прошёл медосмотр. История о лишнем весе — ложь — Алейшо

Бразильский защитник Марио Фернандес не испытал проблем при прохождении медосмотра для оформления трансфера в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.
По информации источника, для официального оформления трансфера Фернандеса в «Зенит» не хватает лишь одного документа для подписи.
Также отмечается, что история о лишнем весе Фернандеса — ложь.
Ранее в СМИ появилась информация, что переход Фернандеса в «Зенит» откладывается из-за плохой физической формы бразильского защитника. У футболиста есть несколько дней, чтобы набрать необходимые кондиции, чтобы официально объявить о переходе в санкт-петербургский клуб.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев призвал не будоражить общественность информацией о Фернандесе.
- 14 июля 2023
-
17:11
-
17:11
-
17:10
-
17:07
-
17:04
-
16:51
-
16:47
-
16:45
-
16:43
-
16:37
-
16:36
-
16:33
-
16:32
-
16:30
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:15
-
16:06
-
16:05
-
16:02
-
15:55
-
15:49
-
15:40
-
15:37
-
15:26
-
15:11
-
15:03
-
14:52
-
14:50
-
14:28
-
14:23
-
14:11
-
14:00
-
14:00