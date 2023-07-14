Россия — Иран: россиянки увеличили преимущество в товарищеском матче женских сборных

В эти минуты в товарищеском матче встречаются женские сборные России и Ирана. Команды играют на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. Россия ведёт в счёте – 3:0.

Первый мяч был забит на 28-й минуте матча. Автором гола стала Алсу Абдуллина. Далее на 37-й минуте мяч в ворота иранской сборной отправила Анна Беломытцева с 11-метровой отметки. Уже через пять минут преимущество увеличила Валерия Бизенкова.

В рамках сбора команда проведёт два товарищеских матча с Ираном. Первый пройдёт на Центральном стадионе в Казани 14 июля, а второй – в Новогорске 18 июля.

Стадион «Центральный» открыл свои двери для зрителей в 13:30 мск. Для посещения этого матча карта болельщика не требовалась.

Напомним, эта очная встреча является первой в истории этих женских сборных. Россиянки впервые за два года играют дома. Также женская сборная России впервые играет в Казани.