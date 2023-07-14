Акинфеев: понимаем, кто нам противостоит в Суперкубке. Надо выйти с холодной головой

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором армейцы завтра, 15 июля, сыграют с «Зенитом».
«Новости мы не читаем. Если вы помните, какого числа мы сыграли матч на Кубок, отпуск у нас был не такой длинный. С психологической точки зрения, может, у кого-то есть усталость. Излишне говорить, что кто-то не готов. У нас новый сезон, новый вызов. Можно сидеть с удочкой на рыбалке и пить напитки. Понимаем, кто нам противостоит. Надо выходить с холодной головой, просто играть в футбол. Так понимаю, завтра будет полный стадион. Может, наших болельщиков даже немного больше. Они должны видеть горящие глаза у команды. Дальше всё расставит по местам футбол», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 14 июля 2023
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