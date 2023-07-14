Акинфеев: «Зенит» слабее не становится, но это хороший шанс для нашей молодёжи

Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о месте проведения матча за Суперкубок России в 2023 году, отметив, что Казань — хороший город.

«Казань – хороший город. Стадион? Да много стадионов можно вспомнить, Самару ту же. Не будем окунаться в историю. Сейчас у нас новый вызов, перед нами «Зенит», который слабее не становится, покупает хороших игроков. Это хороший шанс для нашей молодёжи прогрессировать дальше», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Игра за Суперкубок в Казани состоится уже завтра, 15 июля. ЦСКА встретится с санкт-петербургским «Зенитом», действующим чемпионом России. Армейцы получили право участвовать в матче, являясь обладателями Кубка.