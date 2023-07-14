Главный тренер ЦСКА Федотов объяснил, почему Карраскаль не сыграет с «Зенитом»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему колумбийский полузащитник команды Хорхе Карраскаль не сможет сыграть за армейцев в матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом».
«Сразу скажу, что с нами не полетел Хорхе, травмировал колено в матче с «Динамо». Он лечился, думали, брать или нет, но он позже прилетел. Сложилось так, что он остался с реабилитологом готовиться к началу РПЛ. Будет ли готов к 1-му туру? Будем смотреть. Помимо восстановления, нужен набор кондиций. Все с нами, все здесь – за исключением Агапова, он повредил боковую связку», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Встреча ЦСКА и «Зенита» пройдёт завтра, 15 июля, в Казани.
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