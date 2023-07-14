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Владимир Федотов: будем решать, сколько минут с «Зенитом» получат Обляков и Кучаев

Владимир Федотов: будем решать, сколько минут с «Зенитом» получат Обляков и Кучаев
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Главный тренер армейцев Владимир Федотов прокомментировал состояние полузащитников армейцев Константина Кучаева и Ивана Облякова.

«Кучаев и Обляков? Мы поздно закончили, приходилось форсировать. Не хватило времени на восстановление микротравм, кому-то приходилось играть на уколах. Ребята набирают форму, они в обойме. Будем принимать решение по времени на поле», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Матч московского ЦСКА и «Зенита» начнётся в 17:00 по московскому времени. Победитель игры станет абсолютным рекордсменом по победам в Суперкубке России. Сейчас у обеих команд по семь побед в матчах за данный трофей.

Напомним, «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, а ЦСКА стал обладателем Кубка России.

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