«Фенербахче» заинтересован в Кейлоре Навасе

Турецкий «Фенербахче» проявляет серьёзный интерес к костариканскому голкиперу французского «ПСЖ» Кейлору Навасу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, турецкий клуб видит в опытном вратаре идеальный вариант для усиления данной позиции. «ПСЖ» также открыт к продаже Наваса этим летом. Помимо Кейлора, «Фенербахче заинтересован в голкипере загребского «Динамо» Доминике Ливаковиче. Турецкий клуб планирует сначала закрыть сделку по защитнику «Удинезе» Родриго Бекао, затем разобраться с позицией вратаря.
36-летний Навас связан контрактом с «ПСЖ» до лета 2024 года. В 17 матчах АПЛ за «Ноттингем» в текущем сезоне костариканец пропустил 32 гола и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает Наваса в € 5 млн.
- 14 июля 2023
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