«Барселона» проявляет серьёзный интерес к Жоау Канселу

«Барселона» рассматривает футболиста «Манчестер Сити» Жоау Канселу в качестве одного из приоритетных вариантов для закрытия позиции правого крайнего защитника, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «горожане» хотят продать игрока сборной Португалии этим летом, но, поскольку на рынке сейчас нет желающих платить полную сумму его трансфера, скорее всего, это будет аренда. Каталонскому клубу необходим правый защитник этим летом, поэтому они рассматривали несколько вариантов, среди которых приоритетным считался защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда, но запрошенные € 20 млн отпугнули каталонцев. Таким образом, аренда Канселу сейчас для каталонцев наиболее дешёвый и эффективный вариант.

29-летний Канселу вторую часть прошедшего сезона провёл в составе мюнхенской «Баварии», где в 21 матче забил гол и отдал шесть результативных передач. За один сезон защитник стал чемпионом Англии и Германии. Контракт Канселу с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года.