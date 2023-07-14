«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» хотят подписать Павара

К французскому защитнику мюнхенской «Баварии» Бенжамену Павару проявляют серьёзный интерес сразу несколько европейских топ-клубов, среди которых «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», сообщает журналист Керри Хау в своём «твиттере».

По информации источника, решение по будущему игрока может быть принято уже на следующей неделе. Ранее в 27-летнем защитнике также была заинтересована «Барселона», но из-за финансовых проблем она выбыла из гонки за футболиста. «Бавария» хочет выручить за игрока сборной Франции как минимум € 30 млн.

27-летний Павар сыграл за «Баварию» 43 матча в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей. Контракт француза с мюнхенцами рассчитан до конца следующего сезона.