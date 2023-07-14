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«Аль-Хиляль» сделал второе предложение «Фулхэму» по Митровичу

«Аль-Хиляль» сделал второе предложение «Фулхэму» по Митровичу
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Саудовский «Аль-Хиляль» сделал улучшенное предложение «Фулхэму» по сербскому нападающему команды Александру Митровичу, сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, «Фулхэм» уже отклонил первое предложение по форварду в размере € 30 млн и не намерен его продавать этим летом. «Аль-Хиляль» намерен проверить решимость лондонского клуба в этом вопросе в ближайшее время. Сам игрок заинтересован в переходе и уже согласовал трёхлетний контракт.

В сезоне-2022/2023 на счету Митровича 28 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

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