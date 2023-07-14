Игрок ЦСКА Мойзес: Акинфеев — особенный, величайший игрок. Лучший в России сейчас

Защитник московского ЦСКА Мойзес оценил уровень игры вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«Играл ли я когда-то с таким вратарём, как Акинфеев? Его ни с кем не сравнить, достижения Игоря уникальны. Не умаляю достоинства молодых вратарей ЦСКА, они подают надежды. Просто Акинфеев — особенный.

Он провёл здесь 20 лет, завоевал 21 титул. Да вы сами знаете об Игоре больше, чем я, что мне добавить? Это легенда, без сомнения. Величайший игрок, превосходный вратарь очень высокого уровня! Сто процентов лучший в России сейчас», — приводит слова Мойзеса Sport24.

Игорь Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА. Профессиональную карьеру вратарь начал в 2003 году. С армейцами Акинфеев шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз становился обладателем Кубка страны и семь раз побеждал в матче за Суперкубок. Кроме того, в сезоне-2004/2005 армейцы с Акинфеевым в составе стали победителями Кубка УЕФА, обыграв в финале лиссабонский «Спортинг». На текущий момент 37-летний голкипер выиграл 21 трофей в составе ЦСКА.