Защитник ЦСКА Мойзес: имя Фернандеса вписано в историю клуба, он заслуживает уважения

Защитник московского ЦСКА Мойзес прокомментировал предполагаемый переход бывшего игрока армейцев Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит».
«Имя Марио вписано в историю клуба. За это он заслуживает уважения, желаю ему только успехов.
Но, если Марио не приехал в ЦСКА, мы не будем сидеть и посыпать голову пеплом. Мы будем продолжать движение вперёд, путь ЦСКА продолжится. У футболистов, которые сейчас у нас собраны, есть всё, что нужно. Мы идём с гордо поднятой головой вперёд в поисках титулов», — приводит слова Мойзеса Sport24.
Напомним, бразильский защитник Марио Фернандес прошёл медосмотр в санкт-петербургском «Зените» и согласовывает последние детали контракта с сине-бело-голубыми. Ранее футболист выступал в ЦСКА, с которым приостановил контракт в мае 2022 года.
- 14 июля 2023
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