Президент РФС Дюков: вижу серьёзный прогресс в развитии женской сборной России

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков поделился впечатлениями от матча женских сборных России и Ирана.
«Действительно важно, что мы спустя почти два года провели первый домашний матч нашей женской команды. Он состоялся. Спасибо большое сборной Ирана и федерации футбола Ирана за то, что откликнулись и приняли наше предложение приехать. Спасибо Казани за то, что приняли этот матч. С точки зрения организации он был проведён на очень высоком уровне.
Что касается матча, то порадовал результат и качество игры. Внимательно слежу за женским футболом и вижу серьёзный прогресс. С точки зрения функциональной подготовки и тактической, девушки прибавляют, и женский футбол все больше похож на мужской, в хорошем смысле этого слова.
Мы продолжаем развивать женский футбол. Для нас это важно. Это помогает развивать футбол в целом и в том числе влияет на развитие мужского футбола. Мы развиваем и массовый футбол. Это и проект «Футбол в школе» и «Ты в игре». Готовим спортивный резерв. Все больше футбольных школ и академий открывают секции для девочек. Мы развиваем профессиональный футбол и практически все большие клубы сейчас развивают женские команды», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, сегодня, 14 июля, прошёл товарищеский матч между сборными России и Ирана. Игра проходила на стадионе «Центральный» в Казани и закончилась со счётом 4:0 в пользу российской команды.
- 14 июля 2023
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