Дюков: все билеты на матч Суперкубка между «Зенитом» и ЦСКА проданы — ожидаем аншлаг
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Глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что все билеты на матч за Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА, проданы. На игре ожидается аншлаг.
«Завтра мы ожидаем аншлаг. У нас не было никаких сомнений, что соберём полную арену. Казань — прекрасный город, у коллег есть отличный опыт проведений больших мероприятий. С точки зрения организации точно никаких проблем не будет. Все билеты на завтрашнюю игру проданы. Завтра мы ждём праздничной атмосферы», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
15 июля две сильнейшие команды РПЛ разыграют Суперкубок России. Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене». Начало запланировано на 17:00 мск.
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