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В РФС сообщили, что ждут разрешения на ввоз оборудования для определения офсайдных линий

В РФС сообщили, что ждут разрешения на ввоз оборудования для определения офсайдных линий
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, как обстоит дело с внедрением системы определения офсайдных линий.

«Офсайдные линии сертифицированы, оборудование в процессе ввоза в страну. Требуется отдельное разрешение на это», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ранее появилась информация, что первые туры Российской Премьер-Лиги, а также матч за Суперкубок России пройдут без использования системы определения офсайдных линий. Сообщалось, что у китайской компании Rigour Tech, ранее получившей сертификат от ФИФА, уйдёт не меньше трёх недель на согласование всех вопросов.

Кроме того, Российскому футбольному союзу необходимо проработать вопрос внедрения системы на матчах РПЛ. К примеру, нужно установить дополнительные статические камеры, чтобы сделать систему более совершенной.

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Источник: матч за Суперкубок России и первые туры РПЛ пройдут без офсайдных линий
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