Игрок ЦСКА Мойзес о переходе Медины: ЦСКА будет двигаться дальше. Сам Хесус уже всё сказал

Защитник московского ЦСКА Мойзес прокомментировал переход парагвайского полузащитника Хесуса Медины из стана красно-синих в «Спартак».

«Как реагировал на переход Медины? Здесь, наверное, не мне высказываться, а нашему руководству и самому Медине. Я же повторю: ЦСКА будет двигаться дальше, как делал это прежде. Хесус отлично показал себя в ЦСКА, принёс клубу много пользы. Но руководство знает своё дело, мы безгранично ему доверяем. ЦСКА будет продолжать идти вперёд и будет бороться за титулы.

Сам Хесус уже всё сказал. Было принято такое решение, но это не мешает ЦСКА сохранять прежний курс. Нам скоро играть с «Зенитом», я думаю об этом», — приводит слова Мойзеса Sport24.

Напомним, в понедельник, 10 июля, «Спартак» официально объявил о подписании контракта с Мединой до лета 2026 года. В составе красно-белых 26-летний парагваец будет выступать под номером 19.