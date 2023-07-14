Игрок ЦСКА Мойзес о переходе Медины: ЦСКА будет двигаться дальше. Сам Хесус уже всё сказал

Защитник московского ЦСКА Мойзес прокомментировал переход парагвайского полузащитника Хесуса Медины из стана красно-синих в «Спартак».
«Как реагировал на переход Медины? Здесь, наверное, не мне высказываться, а нашему руководству и самому Медине. Я же повторю: ЦСКА будет двигаться дальше, как делал это прежде. Хесус отлично показал себя в ЦСКА, принёс клубу много пользы. Но руководство знает своё дело, мы безгранично ему доверяем. ЦСКА будет продолжать идти вперёд и будет бороться за титулы.
Сам Хесус уже всё сказал. Было принято такое решение, но это не мешает ЦСКА сохранять прежний курс. Нам скоро играть с «Зенитом», я думаю об этом», — приводит слова Мойзеса Sport24.
Напомним, в понедельник, 10 июля, «Спартак» официально объявил о подписании контракта с Мединой до лета 2026 года. В составе красно-белых 26-летний парагваец будет выступать под номером 19.
- 14 июля 2023
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