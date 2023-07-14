Глава РФС Дюков: в июле объявим, кто будет вторым соперником сборной России в сентябре
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Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что в июле организация назовёт имя второго соперника сборной России во время сентябрьских сборов. Важным условием для РФС является согласие команды провести матч в России.
«Ведём переговоры с несколькими сборными. Для нас важно, чтобы второй матч был домашним. Исходя из этого и ведутся переговоры. Я думаю, что в течение июля будет принято решение, и мы объявим, кто будет вторым соперником во время сентябрьского сбора. Континент? Мы ведём переговоры со сборными с разных континентов», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, ранее в РФС сообщили, что есть договорённость о проведении в сентябре товарищеского матча со сборной Катара на выезде.
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