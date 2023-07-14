Корнеев — о Венделе: человек хочет уйти. Но «Зенит» просто так его никуда не отпустит

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал возможный уход бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела.
«Не стоит гадать на кофейной гуще. Пока ситуация однозначная: человек хочет уйти. Но «Зенит» просто так его никуда не отпустит. Его явно не согласятся отдать в обычную аренду. Думаю, хавбека если и отправят в аренду, то только с обязательным правом выкупа не меньше чем за € 20 млн. А найти Венделу коллектив с его большой зарплатой тоже не так просто. Поэтому, если у него не появится вариантов, обязан будет вернуться.
Легионер не имеет права просто приостановить срок действия контракта, это исключено. Поэтому «Зенит» спокоен и готов разбираться в ситуации по мере того, как она будет развиваться. Могут ли другие латиноамериканцы пожелать уехать из России вслед за Венделом? Давайте не делать прогнозы. Случиться может что угодно», — приводит слова Корнеева RT.
- 14 июля 2023
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