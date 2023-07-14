Руслан Нигматуллин: складывается ощущение, что бразильцы «Зенита» сидят на чемоданах

Бывший голкипер «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА.
«Не думаю, что «Зенит» и ЦСКА находятся в оптимальной форме перед Суперкубоком. Сложно даже представить, что из себя представляют обе команды сейчас. «Зенит» не смог выиграть свой же турнир в Санкт-Петербурге. Думаю, что шансы на титул 50 на 50, фаворита тут нет точно! Обе команды скорее не в оптимальной форме.
ЦСКА потерял летом двух игроков, у питерцев тоже проблемы с этим. У них ушёл Кузяев, не приехал Вендел, проблемы у Клаудиньо. Если честно, уже складывается ощущение, что зенитовские бразильцы сидят на чемоданах. Наверное, это придаст интриги предстоящему матчу. Ожидаю красивого футбола в исполнении ЦСКА и «Зенита». Надеюсь, что этот Суперкубок получится незабываемым», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, 15 июля две сильнейшие команды РПЛ разыграют Суперкубок России. Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене». Начало запланировано на 17:00 мск.
- 14 июля 2023
-
20:11
-
20:07
-
19:50
-
19:47
-
19:32
-
19:31
-
19:30
-
19:23
-
19:19
-
19:10
-
19:10
-
18:52
-
18:42
-
18:31
-
18:31
-
18:23
-
18:19
-
18:17
-
18:07
-
18:01
-
18:01
-
17:56
-
17:55
-
17:43
-
17:41
-
17:35
-
17:35
-
17:23
-
17:22
-
17:11
-
17:11
-
17:10
-
17:07
-
17:04
-
16:51